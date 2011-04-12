Мэром Волгограда стал бывший замгубернатора Владимир Марченко

Волгоградская городская дума избрала новым мэром города Владимир Марченко. Бывший заместитель губернатора набрал 31 из 33 голосов, остальные кандидаты не набрали ни одного голоса.
Марченко занимал пост врио главы города с 28 сентября. Ранее он работал в администрации области в сфере строительства и ЖКХ.
Занимавший пост главы Волгограда с июня 2016 года по сентябрь 2021 года Виталий Лихачев сложил полномочия в связи с избранием депутатом Госдумы.
Видео: ВКонтакте / Администрация Волгограда
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