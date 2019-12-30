Меркель приедет в Россию 11 января

Канцлер Германии планирует обсудить с президентом РФ ряд важных международных вопросов.

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом, в ходе которого она пообщается с Владимиром Путиным. Об этом рассказали в пресс-службе российского президента.

Главы двух стран обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договоренностей саммита в "нормандском формате". Также Путин и Меркель обговорят эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада и ситуацию в Сирии, Ливии.

Ранее они провели телефонный разговор, во время которого обсудили "нормандский саммит" и транзит газа.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN_1, Daily Mail, AFP news agency