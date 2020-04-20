Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии

Согласно статистике COVID-19 в ФРГ заразились более 145 тыс. человек.

С 20 апреля Германия сняла ряд ограничительных мер, введённых в связи с распространения коронавируса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила журналистам, что это будет происходить медленно и постепенно.

Канцлерь отметила, что сейчас в стране сохраняется положительная динамика развития COVID-19, и ФРГ все еще находится в начале пандемии. Для того, что бы снятие ограничений не вызвало новую вспышку и не разрушила все достижения гражданам надо оставаться бдительными и дисциплинированными. Она поблагодарила своих соотечественников за соблюдение правил, и отметила, что в Германии не пришлось вводить более жесткие меры.

Напомним, что в ФРГ вновь начали работать магазины, чья торговая площадь составляет менее 800 кв. метров, автосалоны, книжные и велосипедные магазины, библиотеки и архивов при университетах. За их работой сохранится контроль.

Вьезд и выезд из страны по-прежнему под запретом. Согласно статистике COVID-19 в ФРГ заразились более 145 тыс. человек, число летальных случаев превысило 4,5 тыс. человек.