Меган Маркл допустила возвращение в кино за солидное вознаграждение

По данным издания Mirror, она рассчитывает на гонорар в размере 50 млн долларов

Данные средства могут быть направлены на погашение ипотеки: недавно герцоги Сассекские купили дом в Санта-Барбаре, ранее принадлежавший бизнесмену Сергею Гришину, взяв в кредит около 10 млн долларов. Тот факт, что особняк находится недалеко от Голливуда, также косвенно подтверждает намерение Маркл вернуться в киноиндустирию.

По мнению режиссера Пола Фига, работавшего с актрисой, после этой новости кинокомпании буду рады заполучить Маркл в свои проекты. Он уверен в ее таланте и был бы рад возвращению на экраны.

В качестве актрисы нынешнюю супругу принца Гарри можно увидеть в таких фильмах, как "Помни меня", "Больше, чем любовь", а также сериалах "Форс-мажоры", "Касл", "Грань", "Лига", "CSI: Место преступления Нью-Йорк".

Видео: YouTube / The 19th

