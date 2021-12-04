Дмитрия Медведева переизбрали председателем "Единой России"

Он стал руководителем фракции 26 мая 2012 года.

Заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято по итогам 20-го съезда политического объединения.

Он стал руководителем фракции 26 мая 2012 года. Участники мероприятия переизбрали Медведева на предстоящие пять лет единогласно.

Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие. Дмитрий Медведев, председатель партии "ЕР".

Кроме того, съезд "Единой России" утвердил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы высшего совета партии.

Ранее президент РФ Владимир Путин он отметил, что фракция "Единая Россия" достойно проявила себя на выборах в Государственную думу. Глава государства подчеркнул, такой результат крайне значим для всего государства, его стабильности и эффективного развития.

Видео: ВК/Единая Россия