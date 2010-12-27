Медведев вышел в финал St. Petersburg Open-2019

22 сентября теннисист сыграет против хорвата Борны Чорича.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова и вышел в финал турнира St. Petersburg Open-2019.

Счет матча – 7:5, 7:5. Сам матч длился полтора часа, за которые соперники продемонстрировали высокий уровень игры. На официальном сайте мероприятия написано, что, несмотря на разницу в рейтинге (115 мест), оба теннисиста завершили игру с почти одинаковыми статистические показателями.

Для Медведева эта станет первым финалом в России. В нем он сыграет против хорвата Борны Чорича. Матч пройдет 22 сентября. Напомним, что призовой фонд St. Petersburg Open-2019 составляет почти 1,2 миллиона долларов.Отметим, что для Медведева решающая игра на St. Petersburg Open-2019 станет пятым финалом подряд.

Фото: Вконтакте/Даниил Медведев