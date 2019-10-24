Медведев потребовал прекратить самовыдвижение кандидатов "Единой России"

Это вызывает путаницу и недопонимание избирателей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал прекратить практику, когда кандидаты "Единой России" идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. Об этом сообщил "РБК".

Медведев отмечает, что кандидат не должен прятаться под видом самовыдвиженца, если его поддерживает "Единая Россия". Это приводит к недопониманию среди избирателей и плохо влияет на результаты выборов у подобных кандидатов. Сторонники партии начинают сомневаться и могут отказаться от голосования, а утрата их доверия, подчеркнул премьер, равна утрате доверия россиян.

К тому же, добавил Медведев, самые положительные результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались под крылом партии. Премьер поддержал губернаторов, выдвигающихся в главы региональных отделений партии. Медведев считает, что такой пост добавляет выдвиженцам авторитета.

Ранее в Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина.

Видео: YouTube / ParlamentRu