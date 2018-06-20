Медведев поручил усовершенствовать график работы школ и детских садов

Глава правительства хочет, чтобы учреждения работали по "семейному графику".

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов. Об этом свидетельствует список поручений, данных по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация".

Реализацией задумки займутся министерства просвещения, культуры и здравоохранения. Ее результатом должна стать оптимизация работы детских учреждений под "семейный график", чтобы родителям было удобнее забирать детей. Поручение должно быть выполнено до 1 июня.

Помимо этого сотрудники министерств должны провести анализ учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания, культуры и также оптимизировать их время работы под "семейный график".

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