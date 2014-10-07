Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому

В ОПЗЖ назвали темы, которые были подняты во врем общения американской и украинской сторон.

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, зачем американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому после видеосвязи с Владимиром Путиным. Своим мнением депутат поделился с журналистами местного телеканала UkrLive. Спикер счел, что общение между главами государства касалось урегулирования обстановки на Донбассе. Стороны скоординировали свои действия относительно мирного решения вооруженного конфликта. Белый дом также поднял вопрос об усилении энергетической стойкости Киева.

Я имею в виду звонок господина Байдена, который характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию нестабильности. Неурегулирование, которое так и не наступило после прихода Зеленского к власти, отсутствие реальных шагов по установлению мира. Виктор Медведчук, украинский политик

Эксперт считает, что звонок Байдена следует расценивать как попытку формирования политической украинской воли.

Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России.

Фото и видео: YouTube / UkrLive

