Политик рассказал, что Киев все завно закупает газ у РФ, но через посредников.

Руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России. Об этом специалист упомянул в интервью для местного телеканала UkrLive. Он напомнил журналистам о том, что Киев и так приобретает российский ресурс, но только через посредников. В связи с этим поставки обходятся стране еще дороже.

Наша труба скоро превратится в музей металлолома. Мы не сможем сегодня обеспечить себя вот по схеме отбора газа из трубы…Потому что если уменьшится транзит или вообще перестанет, то где мы этот газ будем брать, где? Виктор Медведчук, украинский политик

Эксперт объяснил, что Киеву следует прекратить "закрывать глаза и дурить людей" в вопросе того, что Украине не покупает российский газ. Если бы стороны решились на подписание прямого соглашения по поставкам еще в 2019 году, то сейчас стоимость энергетического ресурса в стране была бы 175 долларов за каждый кубометр. Медведчук посетовал на то, что не понимает, как с текущей стоимостью газа Украина сможет пережить зимний период.

Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО.

Фото: Telegram / Страна.ua

