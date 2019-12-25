В ОПЗЖ оценили необходимость сохранения Киевом нейтрального статуса государства.

Руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО. Такое заявление депутат сделал во время интервью для местного телеканала UkrLive. По словам специалиста, существующий на данный момент нейтральный статус Киева в военном альянсе должен продолжить свое существование.

Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы…НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Виктор Медведчук, политик Украины

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в законодательство. Депутаты отказались от внеблокового статуса страны. С февраля 2019 года Киев закрепил курс на европейскую интеграцию и вступление в НАТО. Пока что Украина является шестым государством, имеющим статус партнера военного Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

Медведчук считает, что Зеленский мстит Ахметову за критику со стороны его СМИ.

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