Медведь, замеченный на окраине Сясьстроя, подбирается все ближе к городу

Последний раз его видели в 150 метрах от жилых домов.



Жители Сясьстроя стали все чаще замечать соседство молодого медведя, который накануне прогуливался недалеко от гаражного кооператива "Бумажник". Фотографии разместили в ВК-сообществе " Подслушано Волхов ".

Сегодня хищник вышел на обочину дороги, чтобы погнуть деревья и подрать когти о кору. При этом хищник остался совершенно равнодушен к людям, даже несмотря на сигналы автомобилей и рёв моторов.



У него возле эстакады гнездо. Дерёт кору потихонечку, да молодняк гнёт.

Безобидный, как ручной на самовыгуле. отметил автор фото



Отметим, что ближайшие дома находятся в 150 метрах от места прогулки хищника.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе заметили лису, ожидающую поезда.

Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov