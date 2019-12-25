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Медведь, замеченный на окраине Сясьстроя, подбирается все ближе к городу
Сегодня, 15:02
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lizapoluda

Медведь, замеченный на окраине Сясьстроя, подбирается все ближе к городу

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Последний раз его видели в 150 метрах от жилых домов.


Жители Сясьстроя стали все чаще замечать соседство молодого медведя, который накануне прогуливался недалеко от гаражного кооператива "Бумажник". Фотографии разместили в ВК-сообществе " Подслушано Волхов ".

Сегодня хищник вышел на обочину дороги, чтобы погнуть деревья и подрать когти о кору. При этом хищник остался совершенно равнодушен к людям, даже несмотря на сигналы автомобилей и рёв моторов.


У него возле эстакады гнездо. Дерёт кору потихонечку, да молодняк гнёт.
Безобидный, как ручной на самовыгуле.

отметил автор фото


Отметим, что ближайшие дома находятся в 150 метрах от места прогулки хищника.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе заметили лису, ожидающую поезда.

Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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