Мединский помог вернуть сериал "Эпидемия" на экраны

О переговорах главы Минкульта РФ о возвращении сериала в ротацию сообщил портал Meduza.

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский. Отмечается, что чиновнику оказалась небезразлична судьба сериала.

Существуют предположения, что показ сериала приостановили из-за сцен массовых беспорядков в пятой серии "Эпидемии". Теперь в серию добавили текст диктора, объясняющий, что местное население "зачищают" представители незаконных вооруженных формирований.

При этом ни в пресс-службе министра, ни в "Газпром-медиа" данную информацию прокомментировать отказались.

Ранее в онлайн-кинотеатре PREMIER без объяснения причин был удален пятый эпизод сериала "Эпидемии". Сначала представители сервиса объявили о возвращении сериала в феврале 2020 года, однако проект вернулся на экраны 20 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Мединский решил сменить гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина.

Видео: PREMIER / YouTube