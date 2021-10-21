Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса не отменяет необходимость обычной прививки

Назальная вакцина служит для повышения иммунитета носоглотки.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса в виде спрея служит лишь дополнительной защитой от COVID-19 и не отменять необходимость сделать обычную прививку.

Матвиенко подчеркнула, что назальная вакцина служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Она эффективна для переболевших или вакцинированных. По ее словам, это дополнительная защита от вируса.

Я перенесла ее [назальную вакцину] хорошо, как раз у меня был период очень активного общения с людьми, все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами, если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Спикер Соввфеда отметила, что использование назальной вакцины без обычной прививки не дает никаких гарантий защиты.

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