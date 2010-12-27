Матвиенко оценила отставку иркутского губернатора

Левченко подал в отставку по собственному желанию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала своё мнение относительно отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В беседе с журналистами она назвала его оценку своей работы при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с наводнением - главной причиной ухода Левченко. Матвиенко подчеркнула, что профессионализм и дееспособность любой команды проверяется в чрезвычайных ситуациях.

К сожалению большому, региональная команда не справилась - не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком",

- сказала Матвиенко

Она также добавила, что на место происшествия дважды приезжал Владимир Путин и давал указания. Из казны на ликвидацию ЧС были выделены необходимые средства.

Левченко занимал пост губернатора с 2015 года. В четверг, 12 декабря, президент РФ подписал указ об его добровольной отставке. Место врио главы региона занял экс-заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.