  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:20
75
Rybka123

Матвиенко оценила отставку иркутского губернатора

0 0

Левченко подал в отставку по собственному желанию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала своё мнение относительно отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. 

В беседе с журналистами она назвала его оценку своей работы при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с наводнением - главной причиной ухода Левченко. Матвиенко подчеркнула, что профессионализм и дееспособность любой команды проверяется в чрезвычайных ситуациях.

К сожалению большому, региональная команда не справилась - не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком",
- сказала Матвиенко

Она также добавила, что на место происшествия дважды приезжал Владимир Путин и давал указания. Из казны на ликвидацию ЧС были выделены необходимые средства. 

Левченко занимал пост губернатора с 2015 года. В четверг, 12 декабря,  президент РФ подписал указ об его добровольной отставке. Место врио главы региона занял экс-заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии