Матвиенко пригласила Путина на заседание совета по демографии 1 июня

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Кремле. В начале беседы спикер верхней палаты парламента поблагодарила главу государства за участие в заседании Совета законодателей. Она отметила, что поднятые президентом темы станут повесткой для будущей работы.

Стороны обсудили региональную финансовую нагрузку. Путин отметил, что перенос сроков выплат по кредитам может облегчить ситуацию для субъектов. Матвиенко поддержала эту оценку. Отдельное внимание уделили вопросам межнационального и межконфессионального согласия. Матвиенко напомнила, что 2026 год объявлен Годом единства народов. Она также сообщила о работе Совета при президенте по демографии и пригласила Путина на следующее заседание 1 июня.

Кроме того, Матвиенко поблагодарила президента за поддержку инициативы по включению 9 апреля в перечень дней воинской славы в связи с взятием Кенигсберга и передала благодарность жителей Калининграда за внимание к развитию региона.