Матвиенко и Полтавченко посетили новую школу в Калининском районе

Спикер Совета Федерации и губернатор Петербурга посетили школу №100 в Калининском районе, которая в этом году впервые открыла свои двери. Чиновники поздравили учеников с новым учебным годом.

На 1 сентября в новую школу в Калининском районе приехали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Школьников учебного заведения поздравили с началом школьного года. Глава города заметил, что дети и подростки – это новое поколение петербуржцев, которое будет прославлять город в будущем. Матвиенок отметила. Что в школе созданы все условия для развития детей.

Учебное заведение в Калининском районе начало работу в пятницу, 1 сентября. Здания школы рассчитаны на 1375 учеников, кроме того есть помещения для 240 дошкольников. В комплексе есть два бассейна и три спортзала. Также есть актовый зал и помещения для хореографии. Учебные классы оборудованы техников. На территории вокруг школы есть стадион, игровые и прогулочные площадки.