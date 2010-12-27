Матери погибшего призывника выплатят 4 млн рублей

Горсуд постановил министерству обороны выплатить матери погибшего по их вине призывника выплатить моральную компенсацию.

6 октября горсут Петербурга вынес решение в пользу матери погибшего солдата. По этому решению Минобороны обязано выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 4 млн рублей. Сообщает объединенная пресс-служба судов столицы.

Лариса Суровцева обратилась с иском против Минобороны РФ. Женщина рассказала, что во время срочной службы ее сын погиб, исполняя необдуманный приказ командира военной части 08318.

Командир Сюракшин отдал солдатам незаконный приказ. Они должны были отчистить подъездные пути к площадкам от подрыва, тем самым он заставил призывников собирать взрывоопасные предметы. Среди парней, не было саперов, а ответсвенные за исполнение приказа были назначены молодые лейтенанты, не имеющие должных знаний и опыта. В ходе проведения работы один из снарядов взорвался, ранив несколько призывников и убив сына истицы.

Воронежский военный суд признал командира виновным в гибели молодого призывника. Но женщина заявила, что потеря сына стала для нее невыносимой утратой и принесла ей проблемы со здоровьем. Дзержинский районный суд встал на защиту женщины и постановил, что министерство обороны должно заплатить в качестве моральной компенсации 4 млн рублей. Ответчик подал жалобу, но суд оставил ее без удовлетворения.