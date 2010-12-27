Матч "Зенит" - "Урал" ограничит движение на Крестовском острове

В субботу, 2 декабря, из-за матча "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург" ограничат движение на Крестовском острове и в Приморском районе.

Уже традиционно матч на стадионе "Санкт-Петербург" ограничит движение в Северной столице. "Зенит" сыграет с "Уралом". Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщает о перекрытии улиц.

С 10:00 до 18:00 закроют движение по улице Рюхина, Северной дороге, Крестовскому проспекту, улице Савиной. Также в это время нельзя будет въехать на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина.

Уже с полуночи запрещается останавливаться на Северной и Южной дорогах, Морском, Крестовском, Приморском проспектах, Савиной, Гребной, Рюхина, Яхтенной, Беговой улицах, в Бодровом переулке и на площади Шевченко. Ограничения продлятся до 18.00

С 15.45 до 18.00 ограничат движение транспорта от первого выезда из ТРК "Питерлэнд" до Яхтенной улицы.