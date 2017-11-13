Мастер НЛП оставил "Книжную лавку писателей" без 5 000 рублей и вкусняшек

В самом центре Петербурга молодой мошенник обманул кассира кафе при книжном магазине. Высокий брюнет незаконно получил порцию пирожных и почти 5000 рублей.

В кафе при популярном магазине "Книжная лавка писателей" произошло ЧП: организация лишилась почти 5 000 рублей из-за действий профессионального мошенника. Сотрудники кафе на Невском, 66 рассказали каналу Piter.TV детали происшествия.

Мошенник (молодой брюнет высокого роста) действовал просто и профессионально. Он умудрился бесплатно поесть и получить около 5 000 рублей сдачи с незаплаченных денег. Парень зашел в "Книжную лавку писателей" днем - примерно в 17 часов. Молодой мужчина заказал в кафе несколько пирожных на вынос и предложил кассиру купюру в 5 000 рублей. Во время процесса покупки он вел себя странно: активно общался с кем-то по телефону, но успевал и болтать с сотрудником общепита. В какой-то момент клиент попросил вернуть ему эти деньги, якобы, чтобы заплатить наличностью меньшего номинала. Кассир послушно выполнил просьбу собеседника.

Покупатель продолжил активно забалтывать продавца и через минуту попросил выдать ему сдачу с 5 000 рублей. По каким-то причинам сотрудник кафе и в этот раз послушался мошенника. Вслед за самой "красненькой" он выдал хитрому гости еще почти пять тысяч. В этот же момент "любитель пирожных" засобирался и быстро ушел из кафе. Лишь через несколько минут продавец понял, что его обманули. По словам потерпевшего, мошенник явно владел методами НЛП: он полностью завладел вниманием собеседника и заставил его подчиняться.

Канал Piter.TV получил видео, на котором можно разглядеть детали этого происшествия. На ролике отчетливо виден номинал всех купюр и то, что мошенника не удивляет дополнительная сдача, полученная от кассира. Уникальные кадры были сняты с камеры наблюдения, расположенной за спиной у продавца. Благодаря этому в кадр попало лицо "сладкоежки" и вся последовательность действий этого человека.

Видео: канал Piter.TV