Масоны, "Баленсиага" и дух Шпаликова. Самые необычные спектакли фестиваля "Точка доступа"

С 15 по 30 июля в Северной столице вновь пройдет летний фестиваль искусств. В подборке Piter.TV – пять самых ярких постановок и перфомансов, которые стоит увидеть.

"Точка доступа" – это единственный фестиваль, исследующий город через практику театра, современного искусства и паблик-арта. В рамках этого проекта авторы пытаются найти новые способы диалога со зрителем. Спектакли фестиваля проходят на новых театральных площадках Петербурга, а также на улицах, в супермаркетах, ресторанах и даже в жилых квартирах.

В этом году "Точка доступа" пройдет уже в четвертый раз. Тематика спектаклей, представленных в программе фестиваля, поражает разнообразием. В "Арт-Музе" со зрителями будут обсуждать оригиналы и подделки брендов, в Политехе всем гостям позволят "услышать" Петербург, а Фурштатская улица на час превратится в Москву времен "оттепели".

"Последний масон"

Авторами этого культурного проекта выступили "ОПГ Добрых Дел", блогер Максим Косьмин, куратор Лиза Савина и продюсер-перформер Данил Вачегин. Спектакль пройдет в секретной квартире на Петроградской стороне с интерьером начала XX века. Адрес можно узнать, только купив билет на сайте проекта. В перфомансе могут принять участие всего 12 зрителей, которым предложат выпить бокал вина и погрузиться в невероятную атмосферу Серебряного века - узнать о теориях заговора, масонах и революции.

Когда: 19-21 июля, 26-28 июля.

Где: Большая Монетная ул., 22

"Лучше, чем Dior"

Создатели этой постановки назвали ее "трансжанровым ивентом". Сначала гостям перфоманса предложат позавтракать и посмотреть спектакль, а затем они услышат лекцию о брендах и их подделках. По словам организаторов, после этой беседы никто больше не будет порицать людей "за поддельные Баленсиаги" и "предъявлять за шмот". Зрителей также ждут конкурс пародий, игры и дискуссия о виртуальных моделях и нейросетях.

Когда: 21, 28 июля

Где: 21 июля - Шоу-рум Made by, studio 4.413, 28 июля - studio 4.413, Набережная Адмиралтейского канала, 17

"Я шагаю по Москве"

Режиссер Семен Серзин проникся духом Москвы 60-х годов и поставил спектакль, посвящённый сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову - одной из ключевых фигур культуры "оттепели". Фильм "Я шагаю по Москве", снятый по его сценарию, стал символом того периода. Один из дворов Фурштатской улицы 21 июля превратиться в Москву времен Шпаликова – с ее поэзией, ночными прогулками и счастливым ожиданием новой жизни. На воображаемую сцену выйдут артисты, которые расскажут о трагической судьбе поэта и его ощущениях родного города.

Когда: 21 июля

Где: Двор театра Karlsson Haus, Фурштатская ул., 30

"СОНМ"

СОНМ - моноспектакль "брусникинца" Василия Буткевича о маньяке-убийце Чарльзе Мэнсоне. В конце 1960-х годов в США этот человек основал хиппи-коммуну "Семья". Её члены совершили серию кровавых убийств, потрясших весь мир. В 70-х Мэнсона поймали и дали ему пожизненный срок. Маньяк - убийца умер в заключении в 2017 году. В ходе спектакля актер Василий Буткевич и режиссер Семен Ступин пытаются понять и исследовать "технологию зла", приведшую к кровавым расправам "Семьи".

Когда: 27 июля

Где: площадка "Скороход" Московский пр. 107, к. 5

Jukebox "Петербург"

Этот спектакль позволит петербуржцам "услышать" родной город. Для каждого географического пространства - города, региона - авторы проекта проводят индивидуальное исследование и фиксируют разные форматы речи местных жителей. Затем эти записи обрабатывают, и они становятся основой для будущей партитуры спектакля. Гости постановки смогут услышать, как звучит конкретный город через голоса его обитателей: как они формулируют свои мысли и в какой тональности говорят на различные темы.

Когда: 24-28 июля

Где: Политехнический университет имени Петра Великого, главный учебный корпус, аудитория 101.

Фото: "Точка доступа" / официальный сайт