Marvel нарисует новые комиксы о "Фантастической четверке"

Новую серию придумал Дан Слотт, а воплотила в рисунок художница Сара Пичелли.

Marvel объявили о выпуске новой серии комиксов про "Фантастическую четверку". Об этом сообщает "Афиша Daily".

Первый выпуск комиксов выйдет в августе 2018 года. Новую серию придумал Дан Слотт, а воплотила в рисунок художница Сара Пичелли. Последний номер "Фантастической четверки" вышел три года назад - в 2015 году.

Напомним,"Фантастическая четверка" была первым комиксом Стэна Ли и Джека Керби, Комиксы рассказывали о команде супергероев. Первый номер вышел в 1961 году. Таким образом Marvel ответил на комиксы DC "Лига справедливости". Супергерои стали первыми персонажами Вселенной издательства.