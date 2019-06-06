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Marvel перезапустят "Фантастическую четверку"

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Предположительно, картина увидит свет в 2022 году.

Киностудия Marvel перезапустит фильмы про супергероев из Фантастической четверки.  Об этом сообщает издание GWW со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, на должность режиссер претендует постановщик  "Человека-муравья" Пейтон Рид. Работа над сценарием уже ведется. Предположительно, картина увидит свет в 2022 году.

Напомним, что в XXI веке в Голливуде дважды пытались экранизировать комиксы про четверку героев. Первые два фильма с Джессикой Альбой собрали в мировом прокате почти 600 млн долларов. В 2015 году студия Fox, которой раньше принадлежали права на персонажей, выпустила очередной перезапуск с Майлзом Теллерем, Кейт Марой, Майкл Б. Джорданом. Фильм провалился в прокате и собрал большое количество отрицательных отзывов.

Видео: Fox

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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