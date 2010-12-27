За март из Петербурга вывезено 400 тысяч кубометров снега

В Санкт-Петербурге зафиксировано огромное количество осадков за первый весенний месяц.

В Санкт-Петербурге в марте выпало втрое больше осадков, чем в этот же месяц в прошлом году. Однако вывоз осадков в 2018 году производился гораздо активнее. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Смольного.

Известно, что в марте дорожные предприятия организовали свыше 34 тысяч ночных и дневных смен техники, а также более сорока тысяч смен дворников. Таким образом, вывезено было 400 тысяч кубометров снега.

Отметим, что в прошлом году за этот же период времени высота выпавшего снега не превышала 13 сантиметров, а в текущем году в Санкт-Петербурге зафиксировано 30 сантиметров осадков.