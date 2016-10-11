На Новочеркасском проспекте‍ маршрутка сломала "дорогу" для пешеходов

В Красногвардейском районе маршрутка получила кармическое наказание при нарушении правил движения.

На Новочеркасском проспекте водитель маршрутного такси сломал строительные доски, закрывающие яму на тротуаре. После совершенного нарушения, мужчина снял номер маршрута с транспортного средства. Об этом рассказывает очевидец событий.

Сообщается, что водитель собирался объехать место ремонта дороги по пешеходной обочине. Однако, деревянные доски не выдержали вес автобуса. Инцидент произошел в Красногвардейском районе.

По счастливой случайности маршрутное такси не провалилось в яму. Информации о пострадавших нет. Пассажиры в момент правонарушения в салоне не находились.