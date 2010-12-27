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На Луначарского маршрутка сбила 10-летнего велосипедиста
Сегодня, 18:46
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Shdaria
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На Луначарского маршрутка сбила 10-летнего велосипедиста

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В Петербурге на юного велосипедиста наехала маршрутка.

В Петербурге 15 мая школьник на велосипеде оказался под колесами маршрутки. ДТП произошло в Калининском районе города. Об этом сообщает пресс-слжуба УГИБДД по городу и области.

Сообщается, что на место происшесвтия прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала несовершеннолетнего в больницу в тяжёлом состоянии. 

По предварительной версии, около пяти часов вечера на проспекте Луначарского, 78, маршрутка "ПАЗ" в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде. Также установлено, что за рулём транспорта находился 27-летний мужчина. 

По факту дорожной аварии проводится проверка. 

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Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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