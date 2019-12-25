Мария Шукшина вспомнила, чем ее поразил Александр Абдулов на съемках

Она поразилась его умению мгновенно переключаться между расслабленным состоянием и нужной эмоцией.

В Северной столице на премьере фильма "Семь верст до рассвета" Мария Шукшина не только представила новую работу, но и неожиданно разоткровенничалась о прошлом. В беседе с "КП-Петербург" актриса поделилась теплыми воспоминаниями об Александре Абдулове, с которым снималась в сериале "Я тебя люблю" в 2004 году.

Шукшина призналась, что во время работы над новым проектом ей невольно вспомнился именно Абдулов — благодаря партнеру по съемочной площадке Федору Добронравову, исполнившему главную роль. Она отметила, что с Добронравовым работалось замечательно. В кадре он был собранным и держал образ, а за кадром рассказывал анекдоты и пытался всех подбодрить. Актриса подчеркнула, что это очень важно — думать не о себе, а о других, хотя ей это больше даже мешало. Этот подход напомнил Шукшиной Александра Абдулова, который тоже всегда старался расслаблять всех вокруг, а потом в нужный момент у него из левого глаза появлялась слеза.

При этом сама Шукшина признается, что ей такой подход дается куда сложнее. В отличие от коллег, она привыкла долго удерживать нужное эмоциональное состояние, собираться и держать его целый день. А Абдулов делал это мгновенно, и актриса назвала такое переключение настоящим мастерством. Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году, но, как отмечает Шукшина, память о нем жива в профессиональных принципах, человеческом отношении и редком умении поддерживать других даже в самые тяжелые съемочные дни.

Фото: кадр из сериала "Старые кадры" (2020)