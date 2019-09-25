Марина Дмитриевская: "Театральная критика – это своего рода искусство, которое требует от автора особых качеств"

Театральный критик должен уметь отразить на бумаге художественный текст спектакля, объяснить читателю причинно-следственные связи, оценить эстетический контекст. Даже опытному критику требуется немало времени на осмысление спектакля, прежде чем он может изложить свое мнение на бумаге. Об этом рассказала главный редактор "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская на встрече клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Соснов: Так вот, я в своей журналистской жизни написал, наверное, один очерк о человеке театра, о Сергее Бызгу, и мне для этого понадобился год. То есть посмотреть все его спектакли, спектакли его курса, спектакли его детского театра. А вот вы как профессиональный журналист и критик... Как строится ваша работа над материалом, какой подход, сколько вы тратите времени, чтобы создать действительно сложный материал, которым вы бы гордились и сказали... вот не знаю, как это в феминистической вариации будет... "ай да Пушкин" звучать.

Иванова: Если бы у нас был конкурс на лучший вопрос, вы бы его уже выиграли. Передайте, пожалуйста, микрофон Игорю Алексееву, он будет следующим, а вы отвечайте.

Дмитревская: Рассказываю. Когда я занималась только критикой, а не считала сметы, я считала, что в течение двух-трех недель я должна пожить со спектаклем. Походить, посмотреть, подумать... Блокнот, едешь в метро, пришло какое-то слово. Мы же еще на спектакле записываем обязательно, я и студентам велю ездить всегда с блокнотом. Строго говоря, если ты пишешь после спектакля, ты пишешь мемуары. А самое точное слово приходит в миг спектакля, и важно его поймать. И, собственно говоря, спектакль ведь сегодня закончится в 10 часов вечера, и он никогда не повторится, ни завтра, ни послезавтра. Потому что придут артисты, у которых в жизни что-то произойдет, придут другие зрители. Это абсолютно живое искусство – сегодня, сейчас, здесь. И вот так вот пожить, походить со спектаклем – это, конечно, три недели – месяц. И я вот в этом номере с козлом за последнее время, наверное, единственный раз трижды ходила: смотрела спектакль "Преступление и наказание" в "Приюте комедианта" Константина Богомолова, не к ночи будет помянутым теперь вот. Но это прекрасный спектакль. Я шла настороженно, он мне показался очень интересен, я его три раза смотрела, долго выделывала текст, он вышел, и мне не нравится этот текст, но вот так я над ним работала. А в принципе, вот так сесть и написать в блог 5 тысяч знаков, зная театральный процесс, это 45 минут.

Иванова: И 27 лет…

Дмитревская: На самом деле скорость писания у меня довольно высокая, но ремесло… это ремесло. Но если писать вот этим местом (показывает на затылок)... Можно писать лбом, а можно писать вот этим местом и всем организмом. Это другая история. Поэтому здесь точных мер и весов нет. Могу писать быстро и популярно, могу писать медленно и плохо, а бывает – хорошо. Я несколько лет назад, в 2010 году, давно уже, издала трехтомник таких: маме моей очень хотелось, чтобы у меня был сборник. Я собрала три книжки, они называются "Охотничьи книги". 80-е, 90-е и нулевые годы. И прочитала все полторы тысячи своих опусов. Это был тяжелый труд. Могу сказать, моему собственному представлению о профессии критика соответствуют штук 25 из этих полутора тысяч. Тексты, которые мне не стыдно читать. Которые есть собеседование со спектаклем, а не просто отражение его, и не оценка, и не… Ведь театральная критика многоадресна. Я должна что-то сказать режиссеру, театру, вам, который спектакль видел, и вам, который спектакль не видел, историку театра – изучать.

Иванова: Изучать когда-то по вашим материалам…

Дмитревская: И так далее, и так далее. Весь этот комплекс я должна представить, этого адресата многоглавого, и чтобы это было не скучно, и представить ритм текста. Я думаю, о спектакле надо писать в жанре спектакля. То есть так, чтобы человек, который спектакль не видел, его в какой-то степени посмотрел. Видео, кстати, не сохраняет спектакль. Уходит живая энергия. Я – живой человек, сидящий во время живого спектакля, – есть отражатель этого излучения. Я смотрю спектакль: я с одной стороны там, с другой стороны, во мне идет параллельный процесс моей собственной жизни, контакта с этим спектаклем, там восприятие по живому. Я иду на "Три сестры" – я не помню пьесы. Я потом сяду и вспомню 145 "Трех сестер", которые я видела, которые нужны мне будут для контекста. Но в момент спектакля я свободна абсолютно. Это похоже на то, как Михаил Александрович Чехов пишет о взаимоотношении актера и роли, когда он пишет о технике актера. Это похоже на режиссуру. Режиссер берет текст, буквы – и превращает вербальный ряд в пространственно-временной текст спектакля. Мы берем пространственно-временной текст и превращаем его опять в вербальный. И так далее. Это изумительно интересная профессия, если не думать о копейках, о типографии, не звонить в типографию: "Ну, Надежда Валентиновна, ну пусть на 5 тысяч будет…" Это сегодня. "На 5 тысяч подешевле…"

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Видео: Piter.TV