Марина Дмитриевская: "Театральная критика – это своего рода искусство, которое требует от автора особых качеств"

Соснов: Так вот, я в своей журналистской жизни написал, наверное, один очерк о человеке театра, о Сергее Бызгу, и мне для этого понадобился год. То есть посмотреть все его спектакли, спектакли его курса, спектакли его детского театра. А вот вы как профессиональный журналист и критик... Как строится ваша работа над материалом, какой подход, сколько вы тратите времени, чтобы создать действительно сложный материал, которым вы бы гордились и сказали... вот не знаю, как это в феминистической вариации будет... "ай да Пушкин" звучать.
Иванова: Если бы у нас был конкурс на лучший вопрос, вы бы его уже выиграли. Передайте, пожалуйста, микрофон Игорю Алексееву, он будет следующим, а вы отвечайте.
Дмитревская: Рассказываю. Когда я занималась только критикой, а не считала сметы, я считала, что в течение двух-трех недель я должна пожить со спектаклем. Походить, посмотреть, подумать... Блокнот, едешь в метро, пришло какое-то слово. Мы же еще на спектакле записываем обязательно, я и студентам велю ездить всегда с блокнотом. Строго говоря, если ты пишешь после спектакля, ты пишешь мемуары. А самое точное слово приходит в миг спектакля, и важно его поймать. И, собственно говоря, спектакль ведь сегодня закончится в 10 часов вечера, и он никогда не повторится, ни завтра, ни послезавтра. Потому что придут артисты, у которых в жизни что-то произойдет, придут другие зрители. Это абсолютно живое искусство – сегодня, сейчас, здесь. И вот так вот пожить, походить со спектаклем – это, конечно, три недели – месяц. И я вот в этом номере с козлом за последнее время, наверное, единственный раз трижды ходила: смотрела спектакль "Преступление и наказание" в "Приюте комедианта" Константина Богомолова, не к ночи будет помянутым теперь вот. Но это прекрасный спектакль. Я шла настороженно, он мне показался очень интересен, я его три раза смотрела, долго выделывала текст, он вышел, и мне не нравится этот текст, но вот так я над ним работала. А в принципе, вот так сесть и написать в блог 5 тысяч знаков, зная театральный процесс, это 45 минут.
Иванова: И 27 лет…
Дмитревская: На самом деле скорость писания у меня довольно высокая, но ремесло… это ремесло. Но если писать вот этим местом (показывает на затылок)... Можно писать лбом, а можно писать вот этим местом и всем организмом. Это другая история. Поэтому здесь точных мер и весов нет. Могу писать быстро и популярно, могу писать медленно и плохо, а бывает – хорошо. Я несколько лет назад, в 2010 году, давно уже, издала трехтомник таких: маме моей очень хотелось, чтобы у меня был сборник. Я собрала три книжки, они называются "Охотничьи книги". 80-е, 90-е и нулевые годы. И прочитала все полторы тысячи своих опусов. Это был тяжелый труд. Могу сказать, моему собственному представлению о профессии критика соответствуют штук 25 из этих полутора тысяч. Тексты, которые мне не стыдно читать. Которые есть собеседование со спектаклем, а не просто отражение его, и не оценка, и не… Ведь театральная критика многоадресна. Я должна что-то сказать режиссеру, театру, вам, который спектакль видел, и вам, который спектакль не видел, историку театра – изучать.
Иванова: Изучать когда-то по вашим материалам…
Дмитревская: И так далее, и так далее. Весь этот комплекс я должна представить, этого адресата многоглавого, и чтобы это было не скучно, и представить ритм текста. Я думаю, о спектакле надо писать в жанре спектакля. То есть так, чтобы человек, который спектакль не видел, его в какой-то степени посмотрел. Видео, кстати, не сохраняет спектакль. Уходит живая энергия. Я – живой человек, сидящий во время живого спектакля, – есть отражатель этого излучения. Я смотрю спектакль: я с одной стороны там, с другой стороны, во мне идет параллельный процесс моей собственной жизни, контакта с этим спектаклем, там восприятие по живому. Я иду на "Три сестры" – я не помню пьесы. Я потом сяду и вспомню 145 "Трех сестер", которые я видела, которые нужны мне будут для контекста. Но в момент спектакля я свободна абсолютно. Это похоже на то, как Михаил Александрович Чехов пишет о взаимоотношении актера и роли, когда он пишет о технике актера. Это похоже на режиссуру. Режиссер берет текст, буквы – и превращает вербальный ряд в пространственно-временной текст спектакля. Мы берем пространственно-временной текст и превращаем его опять в вербальный. И так далее. Это изумительно интересная профессия, если не думать о копейках, о типографии, не звонить в типографию: "Ну, Надежда Валентиновна, ну пусть на 5 тысяч будет…" Это сегодня. "На 5 тысяч подешевле…"
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Видео: Piter.TV
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