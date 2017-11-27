"Место встречи - Невский, 70": Марина Дмитриевская об ангажированности СМИ

В океане ангажированных СМИ независимому журналу непросто оставаться на плаву. Цену свободы такого издания члены клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" обсудили с главным редактором "Петербургского театрального журнала" Мариной Дмитревской.

Иванова: А театр – это территория свободы творческой сегодня или территория несвободы?

Дмитревская: Я думаю, территория творческой свободы есть только внутри. У кого она есть внутри, для того театр – территория свободы. Свободным оставаться очень трудно. Я, например, вот по жизни огромный трус.

Иванова: По всему вышесказанному не скажешь.

Дмитревская: Но я не позволяю себе, ну, не позволяю. Я себя дрючу. А так ужасно страшно, ужасно тоскливо, очень незащищенно. 27 лет абсолютно спина не защищена. Я когда-то говорила в каком-то интервью к пятилетию журнала... Меня спросили: "Кто стоит за спиной Дмитревской?"

Иванова: Кто стоит?

Дмитревская: Я говорила: "За моей спиной стоит мой сын Митя". Вот. Тогда еще маленький. Теперь сын Митя…

Иванова: А студенты стоят за вашей спиной?

Дмитревская: Нет, они прячутся за мою спину (смеется). Митя ездит ставить спектакли по всей стране. Ну, и в Питере тоже было. Неважно, сейчас не об этом. В плане журнала никто за мной никогда не стоял и не стоит. И в плане высказываний. Меня несет вечно на какие-то галеры и баррикады. Ну, так значит, как-то вот устроено все. Я не думаю, что это подвижничество, я думаю, что это послушание.

Иванова: Какой интересный поворот. К сожалению, уже время не позволяет…

Дмитревская: Ну, и батюшка как-то сказал мне... Когда совсем уже не могу, прихожу, батюшке своему говорю, он редакцию освящал, говорю: "Отец Игорь, не могу больше". Он говорит: "Пока не найдешь, кому передать, не отпускаю".

Иванова: Ну, вы знаете, Марина, я с вами абсолютно согласна, что свобода, она может быть только внутри. Но, наверное, для вас она еще на страницах этого журнала, он выражение вашей внутренней свободы…

Дмитревская: А знаете, для чего еще сохраняю? Чтобы у людей была возможность свободного высказывания. Чтобы их не душили нигде. Он возник-то оттого, что я все-таки при советской власти начинала писать, и вот это вот цензурирование бесконечное. Мы создавали когда-то пространство свободного высказывания. Мне в прошлом году дали международную премию Станиславского. Я не знала, что сказать. Я там цифры какие-то сгенерировала, что у нас там 1 100 авторов напечаталось за нашу жизнь. Что в именном указателе около 9 000 фамилий на сайте. Что мы отрецензировали где-то 8 000 спектаклей. 600 театров, 280 городов и так далее. Но я не понимала, что, собственно… Мы создали – мы, редакция – территорию свободного профессионального суждения, и эту территорию сохраняем.

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Видео: Piter.TV