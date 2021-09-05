Мариинский театр просят бесплатно организовать уроки для детей в Репино

С идеей построить в Репино Государственный молодежный центр выступал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

С необычной инициативой выступил глава Фонда помощи ветеранам спорта силовых структур и членам их семей Вячеслав Громов. Как сообщил "Петербургский дневник" 5 сентября, президент фонда обратился к генеральному директору Мариинского театра с просьбой организовать бесплатные занятия в Государственном молодежном центре в Репино.

Громов напомнил, что с идеей постройки центра выступил первый мэр Петербурга Анатолий Собчак, однако не успел застать реализацию этого проекта. В итоге центр построили офицеры и гвардейцы за свой счет, после чего бесплатно передали его властям, чтобы они могли организовать бесплатные внешкольные занятия для детей. Руководитель фонда отметил, что в центре пытаются заключить договоры, которые позволят представителям Мариинского театра в центре бесплатно давать уроки.

Государственный молодежный центр располагается неподалеку от Концертного зала генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

Первые занятия в центре стартовали 4 сентября – теперь местные дети смогут заниматься танцами, робототехникой, футболом, эстрадными танцами и другими активностями.

В августе стало известно, что в трех районах Петербурга появятся филиалы молодежного коворкинга "ПРОСТО". Новые пространства будут открыты в Калининском, Московском и Василеостровском районах.

Фото: ВКонтакте / Государственный молодежный центр в Репино