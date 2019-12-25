Мариинская больница и больница святителя Луки с 26 июля возвращаются к штатной работе

Для планового приема пациентов освободят 922 койки.

Мариинская больница и больница Святителя Луки возвращается к плановой работе. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Планируется, что принимать пациентов без COVID-19 больницы начнут с 26 июля. Напомним, до этого они работали как инфекционный стационар. Сейчас острой необходимости в этих койках нет, так как число госпитализаций еженедельно сокращается.

Учитывая имеющийся резерв, принято решение вернуть 2 стационара к оказанию экстренной, высокотехнологичной и плановой медицинской помощи, востребованность в которой в городе высока. При этом необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией должен быть сохранен. Олег Эргашев, вице-губернатор.

На данный момент пациентов с COVID-19 принимают 16 городских и 8 федеральных учреждений. Всего готовы 11097 коек. Из них свободны 26%. В случае необходимости власти могут задействовать 400 мест федеральных стационаров.

Эргашев поручил комитету по здравоохранению и комитету по информатизации решить вопрос с тем, чтобы граждане могли просто записаться на прививку и легко поменять выбранный пункт и дату.

Фото: Piter.TV