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Манчини заплатит 30 тысяч рублей за выход из технической зоны

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Главного тренера футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини оштрафовали по итогам матча 16-го тура российской премьер-лиги против "Рубина" на 30 тыс. рублей.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" Роберто Манчини оштрафован по итогам матча 16-го тура российской премьер-лиги против "Рубина" на 30 тыс.рублей. Об этом пишет "Росбалт".

По данным РФС, Манчини оштрафован за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Напоминаем, что матч "Зенит" — "Рубин" завершился со счетом 0:0. 

Теги: зенит , новости петербурга , новости спб , новости спорта
Категории: Новости СПб

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