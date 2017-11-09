Манчини заплатит 30 тысяч рублей за выход из технической зоны

Главного тренера футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини оштрафовали по итогам матча 16-го тура российской премьер-лиги против "Рубина" на 30 тыс. рублей.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" Роберто Манчини оштрафован по итогам матча 16-го тура российской премьер-лиги против "Рубина" на 30 тыс.рублей. Об этом пишет "Росбалт".



По данным РФС, Манчини оштрафован за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.



Напоминаем, что матч "Зенит" — "Рубин" завершился со счетом 0:0.