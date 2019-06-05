Малышева: Природа истребляет женщин старше 50 лет

Ведущая прокомментировала данные Роспотребнадзора согласно которым, к 55-57 годам число женщин с ожирением достигает максимума.

Ведущая программы "Жить Здорово" Елена Малышева считает, что "природе не нужны люди старше 50 лет". Об этом сообщает RNS.

По словам телеведущей, природа ищет способ, как избавится от людей, перешагнувших полувековой рубеж. Лучшим способом она назвала переедание.

В реальности ожирение связано или ассоциировано, как говорят врачи, с инфарктами, с инсультами, с раками – с раком груди прежде всего. У женщин с ожирением в несколько раз выше риск рака груди,

– сказала телеведущая

Малышева считает, что более 50% женщин в возрасте старше 45 лет страдают ожирением. В отличие от мужчин, у женщин меньше мышечной массы и тестостерона, подметила телеведущая.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что к 55-57 годам число женщин с ожирением достигает максимума.

Видео: Инстраграм Елены Малышевой, YouTube