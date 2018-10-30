Мероприятия для детей будут проходить каждую субботу со 2 ноября по 28 декабря.

Маленьких петербуржцев научат танцевать на открытых мастер-классах. Каждую субботу со 2 ноября по 28 декабря команда хореографов будет преподавать основы танцевальных стилей. Это позволит детям попробовать различные направления, при желании выбрать одно и продолжить в нем развиваться.

В рамках занятий будет закладываться хореографическая база. Маленьких петербуржцев познакомят с основами танца и сформируют привычку тренироваться в коллективе. Танцы помогут развить у ребенка такие важные физические составляющие, как координацию, выносливость, гибкость. Кроме того, они помогут в развитии концентрации, внимательности и творческого мышления.

Открытые танцевальные мастер-классы будут проходить в детском клубе МЕГА Парнас при поддержке центра "PROТАНЦЫ Питер". В списках преподавателей есть звездные хореографы. В частности, участница пятого сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ Айна Пилипчук.

Вход свободный. В ноябре занятия начинаются с 13 часов, в декабре – с 16 часов.

Фото: пресс-служба мероприятия