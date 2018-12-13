Максим Смоляк оценил шансы российской сборной по хоккею в полуфинале чемпионата мира

По мнению спортсмена из Выборга, шансы у России обыграть сборную Финляндии составляют 50 на 50.

В связи с прохождением сборной России по хоккею в полуфинал чемпионата мира многие делают ставки, какие шансы у наших ребят на выигрыш и чем кончится соревнование этого года. Редакция связалась с капитаном выборгской команды по хоккею "Фаворит", тренеру местной детской сборной, Максимом Смоляком, который поделился своими мыслями по поводу грядущих сражений на льду.

По мнению спортсмена из Выборга, шансы у России обыграть сборную Финляндии составляют 50 на 50.

На самом деле шансы выигрыша – 50 на 50. Финны – хорошая команда. Если анализировать результаты последних игр, когда они в евротурах играли, то это самый неудобный соперник для России из всех. сказал Смоляк

Выборгский хоккеист также поделился своим мнение по поводу сильных сторон российской команды.

У наших ребят очень большое желание играть. Среди них много мастеров. Надеюсь, за время последних игр они более сплотились и стали единым коллективом. На данный момент есть индивидуальные игроки – Кучеров и Гусев – они выделяются. Остальные пока не могут найти командный дух. сказал спортсмен

Перейдя к обсуждению о шансах сборных Чехии и Канады, Максим Смоляк заявил, что чехи запросто могут обойти канадцев.