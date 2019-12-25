Макаров счел нормальным незаконное размещение своих портретов на Петроградской стороне

Размещение плакатов не было согласовано с комитетом печати.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал появление баннеров со своим потртером и словами "Это наша Победа!", передают "Невские новости".

Так, по словам чиновника, ничего предосудительного в этом нет, а мысль он озвучивал в ходе брифинга в ЗакСе. Он отметил, что баннеры вывешивают уже "лет двадцать". Также не поступило никаких жалоб.

Поздравления ветеранам с Днем Победы от депутатов. Я считаю, что это нормальная практика. Вячеслав Макаров

Издание ЗакС.ру отмечает, что баннеры начали демонтировать после жалоб на портале "Наш Санкт-Петербург".

Ранее мы писали, что вице-спикер петербургского парламента Анатолий Дроздов снялся с праймериз "Единой России".

Фото: zaks-ru