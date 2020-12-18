Магомед Исмаилов прошел взвешивание перед боем с Владимиром Минеевым

Средневес MMA отметил разницу в весе.

Боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал предстоящий бой против чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева. После взвешивания Исмаилов отметил разницу 500 грамм в весе противников (вес Магомеда — 83,9 килограмм, Минеева — 84,4).

Перегоняли 500 грамм, 500 грамм форы для моего оппонента. Когда буду лежать на нем, он почувствует, что я на 500 грамм легче, но это никак не поможет ему. Идем за победой

— написал Исмаилов в Instagram

Бой между Исмаиловым и Минеевым состоится в Сочи 16 октября на AMC Fight Nights 105.

Видео: YouTube / Sport24: Культура бития