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Магазину в Выборге хватило одной сигнализации, чтобы предотвратить ограбление
Сегодня, 14:45
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KaterinaKono13

Магазину в Выборге хватило одной сигнализации, чтобы предотвратить ограбление

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После того, как преступники попытались вскрыть сейф магазина, раздалась громкая сигнализация, спугнувшая воров. 

Сегодня, шестнадцатого мая, двое грабителей осуществили проникновение в магазин, расположенный в поселении Селезнево. Однако после того, как преступники попытались вскрыть сейф магазина, раздалась громкая сигнализация, спугнувшая воров. 

Инцидент произошел 15 мая в районе двух часов ночи. Двое неизвестных в масках проникли в помещение магазина. Преступники нейтрализовали двух продавцов и одного рабочего при помощи газового баллончика, после чего попытались вскрыть сейф. Однако сработавшая сигнализация спугнула грабителей.

В настоящее время правоохранители разыскивают грабителей. Возбуждается уголовное дело, ведется расследование. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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