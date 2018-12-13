Магазину в Выборге хватило одной сигнализации, чтобы предотвратить ограбление

После того, как преступники попытались вскрыть сейф магазина, раздалась громкая сигнализация, спугнувшая воров.

Сегодня, шестнадцатого мая, двое грабителей осуществили проникновение в магазин, расположенный в поселении Селезнево. Однако после того, как преступники попытались вскрыть сейф магазина, раздалась громкая сигнализация, спугнувшая воров.

Инцидент произошел 15 мая в районе двух часов ночи. Двое неизвестных в масках проникли в помещение магазина. Преступники нейтрализовали двух продавцов и одного рабочего при помощи газового баллончика, после чего попытались вскрыть сейф. Однако сработавшая сигнализация спугнула грабителей.

В настоящее время правоохранители разыскивают грабителей. Возбуждается уголовное дело, ведется расследование.