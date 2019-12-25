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Магазин на Партизана Германа лишился 136 тысяч рублей из-за ранней продажи алкоголя и гнилых фруктов
Сегодня, 16:09
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himif

Магазин на Партизана Германа лишился 136 тысяч рублей из-за ранней продажи алкоголя и гнилых фруктов

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На торговую точку в прокуратуру пожаловались местные жители.

Магазин в доме №30 по улице Партизана Германа оштрафовали на 136 тысяч рублей за неправильную реализацию продукции. Проверку в деятельности ООО "Хабиб" провела прокуратура Красносельского района после коллективного обращения местных жителей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, ранее 9 часов утра в магазине могли продать алкоголь в запечатанном виде, а на прилавках залеживались испорченные и загнившие овощи и фрукты. В отношении магазина возбудили административные дела о нарушении правил продажи алкоголя и требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Гендиректору организации внесено представление об устранении найденных нарушений.

Также мы рассказывали, что H&M закрывает главный магазин в Петербурге после 10 лет работы.

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, магазин, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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