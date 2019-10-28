H&M закрывает главный магазин в Петербурге после 10 лет работы

Этот магазин уже удален с карт геосервисов и списка действующих магазинов компании на территории России.

Шведский фэшн-ритейлер H&M объявил о закрытии одного из главных магазинов сети в Петербурге. После 10 лет работы прекратил существование универмаг на Невском проспекте, 80. Об этом пишет DP.ru.

На дверях магазина появилась надпись о закрытии. О причинах такого решения ничего не сообщается. Официального заявления о закрытии всей торговой сети представители H&M пока не делали.

H&M на Невском, 80, был открыт на месте кинотеатра "Паризиана" в 2010 году. Договор аренды был рассчитан на 10 лет. По истечению срока действия ритейлер решил не продлевать его. Магазин на Невском, 80, уже удален с карт геосервисов и списка действующих магазинов компании на территории России.

Ранее в Петербурге закрылась торговая сеть "Ряды".

Фото: ВКонтакте / H&M Russia