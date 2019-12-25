"Ряды" закрываются и предлагают вернуть деньги за клубные карты

Ситуация работы оптоклубов могла осложниться из-за пандемии.

В воскресенье, 13 сентября торговая сеть "Ряды" будет работать последний день, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на официальную группу ретейлера.

Информация о том, что оптоклуб может уйти с рынка, появилась не так давно, однако руководство не дало никаких комментариев. Проект с начала работы в 2015 году был убыточным. Так, Выручка по итогам 2019 года составила 6,7 млрд рублей. Подкосить рынок могла пандемия коронавируса. Москвоский магазин закрылся еще летом.

Помимо прочего ретейлер готов вернуть остаточную стоимость действующих клубных карт, оформив заявку на стойке информации по 13 сентября включительно. Деньги вернут до конца года.

Ранее мы писали, что сеть оптоклубов "Ряды" в Петербурге и Ленобласти закроется в середине сентября.

Фото: Piter.TV