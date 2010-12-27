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МВД по региону проводит операцию "Розыск-Магистраль"
Сегодня, 14:22
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lesjasap
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МВД по региону проводит операцию "Розыск-Магистраль"

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Найдено уже несколько злоумышленников.

Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проводит поисковую операцию "Розыск-Магистраль". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. Операция направлена на поиск граждан, находящихся в розыске. В аэропорту "Пулково" сотрудниками правопорядка был задержан 36-летний гость из ближнего зарубежья, незаконно пересекший российскую границу. Мигрант в течение года скрывался от правоохранительных органов. В тот же день на Московском вокзале полицейские задержали 30-летнего жителя Карелии, объявленного в федеральный розыск за совершение грабежа. Преступник скрывался от правосудия около года. 

Задержания в рамках операции прошли и в Калининграде. На станции "Калининград" был задержан еще один грабитель. Мужчина 37 лет полгода скрывался от суда за совершенное преступление.

Фото: Piter.tv

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Категории: Криминальные происшествия Картина дня Лента новостей Новости СПб

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