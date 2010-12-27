В России могут отменить обязательный знак "Шипы" на авто

Министерство внутренних дел хочет отменить обязательное использование знака "Шипы", Федерация автовладельцев России такое предложение тоже поддерживает. Об этом сообщают российские СМИ.
Такое изменение облегчит жизнь автовладельцам и к тому же сделает движение более безопасным. Вице-президент Федерации автовладельцев России считает, что этот знак очень большой и загораживает обзор через заднее стекло.
Дело в том, что он по ГОСТу должен быть с размерами граней 20 см. Во-первых, такая большая наклейка достаточно сильно закрывала обзор водителям. Во-вторых, это пережиток ещё советских времён, когда автомобили не были оборудованы современными системами торможения.
Дмитрий Клевцов, вице-президент Федерации автовладельцев РФ
Плюс ко всему, зимой прошлого года, в случае ДТП виновным признавали тех водителей, у которых этот знак отсутствовал. Но на самом деле в новых автомобилях шипы уже не влияют на дистанцию торможения.
Фото: АвтоВзгляд - авто новости/ ВК