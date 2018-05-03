В сети появился ролик, на котором показаны орудия убийства Андрея Чикатило

МВД Ростовской области опубликовало видео с личными вещами советского убийцы Чикатило.

В сети опубликовали видеозапись, на которой показаны вещи советского серийного убийцы Андрея Чикатило. Ролик распрсотранило МВД Ростовской области. Ролик снимали в музее главного управления МВД региона рамках акции "300 лет в минуту".

Напомним, что Андрей Чикатило являлся серийным убийцей из Новочеркасска. Согласно официальной информации, с 1978-го по 1990 годы он совершил множество тяжких престпулений. Из них 56 убийств детей, девушек и молодых женщин. 14 февраля 1994 года маньяк расстреляли по приговору суда.

Видео: YouTube - Дон24