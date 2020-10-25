МРЭО изменит режим работы в праздничные дни

12 июня - выходной день.

МРЭО изменят график работы в День России. Праздник отмечается 12 июня.

В Госавтонспекции сообщили, что МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, МРЭО ГИБДД №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, МОТН и РАС ГИБДД закончат работу 11 июня на один час раньше. 12 июня будет выходным днем. Далее - по графику.

Аналогичная ситуация с 11 июня у МРЭО ГИБДД №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, а вот 12 и 13 июня работать не будут.

Ранее Piter.tv писал о том, что МРЭО не будет принимать граждан 26 июня с 9 до 15 часов.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО