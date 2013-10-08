Все МРЭО в Петербурге и Ленобласти закроют на день

МРЭО не будет принимать граждан 26 июня с 9 до 15 часов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В этот период на серверах планируют проводить технические работы. Гражданам приносят извинения за временные неудобства.
В Госавтоинспекции отметили, что подать заявление на регистрацию транспортного средства или замену прав и проверить состояние очереди заявлений можно через портал Госуслуги. Далее таких заявителей принимают в удобное время без очереди в специально выделенных окнах. Ждать своей очереди придется не более 15 минут.
Ранее Piter.tv рассказывал о том, как мужчина пытался вернуть водительские права с помощью взятки, но был осужден.
Фото: Piter.tv
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