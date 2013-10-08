Все МРЭО в Петербурге и Ленобласти закроют на день

Гражданам напоминают о том, что государственные услуги можно получить онлайн.

МРЭО не будет принимать граждан 26 июня с 9 до 15 часов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В этот период на серверах планируют проводить технические работы. Гражданам приносят извинения за временные неудобства.

В Госавтоинспекции отметили, что подать заявление на регистрацию транспортного средства или замену прав и проверить состояние очереди заявлений можно через портал Госуслуги. Далее таких заявителей принимают в удобное время без очереди в специально выделенных окнах. Ждать своей очереди придется не более 15 минут.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как мужчина пытался вернуть водительские права с помощью взятки, но был осужден.

Фото: Piter.tv