Мужчина пытался вернуть водительские права с помощью взятки

Инспектор сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть.

Петербуржца признали виновным в даче взятки. Он хотел вернуть свои права, но стали фигурантом еще одного дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Андрей не хотел лишиться прав за то, что управлял автомобилем в состоянии опьянения. 9 ноября 2021 года он передал инспектору ГИБДД 10 тысяч рублей в конверте. Полицейские не взял деньги, а зафиксировал противоправные действия и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Водителя приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 10 тысяч рублей пошли в казну государства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что водитель, протащивший инспектора ГИБДД, предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv