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Водитель, протащивший инспектора ГИБДД, предстанет перед судом

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Мужчина не хотел выходить из машины и попытался скрыться.

Приморский районный суд рассмотрит дело в отношении водителя, который обвиняется в применении насилия к сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Ведомство утвердило обвинительное заключение.

По версии следствия, 12 марта 2022 года 36-летний мужчина ехал по Камышовой улице в состоянии опьянения. На машину обратили внимание сотрудники полиции и попросили остановить авто. Водитель отказался выходить и заблокировал двери, а позже зажал стеклом руку инспектора и протащил его по асфальту около 200 метров. Инцидент попал на видео.

Обвиняемого задержали, когда он хотел скрыться. 

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: водитель, инспектор, применение насилия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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