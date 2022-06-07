Водитель, протащивший инспектора ГИБДД, предстанет перед судом

Мужчина не хотел выходить из машины и попытался скрыться.

Приморский районный суд рассмотрит дело в отношении водителя, который обвиняется в применении насилия к сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Ведомство утвердило обвинительное заключение.

По версии следствия, 12 марта 2022 года 36-летний мужчина ехал по Камышовой улице в состоянии опьянения. На машину обратили внимание сотрудники полиции и попросили остановить авто. Водитель отказался выходить и заблокировал двери, а позже зажал стеклом руку инспектора и протащил его по асфальту около 200 метров. Инцидент попал на видео.

Обвиняемого задержали, когда он хотел скрыться.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО