МИД РФ выразил решительный протест после захода эсминца США в российские воды

Вашингтон заявил, что не считает данную территорию частью РФ.

МИД РФ выразил решительный протест США в связи с заходом американского эсминца в районе залива Петра Великого 24 ноября. Эсминец USS John S. McCain зашёл за линию границы на 2 км, после предупреждения от экипажа корабля Тихоокеанского флота "Адмирала Виноградова", он покинул российские воды.

В российском министерстве действия американцев назвали провокацией, "направленной на нарушение мира и доброго порядка", и добавили, что США намерено идут на обострение". Москва призвала Вашингтон в будущем воздержаться от подобных действия и пригрозила ответными действиями.

После инцидента в США заявили, что не считают залив Петра Великого частью российских территорий. В Вашингтоне заявили, что принадлежность территориальных вод была объявлена властями Советского Союза в 1984 году.

Видео: Минобороны России