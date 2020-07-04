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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

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В России отреагировали на обвинения американских журналистов.

Американская разведка замешана в наркотрафике. Такое заявление сделай спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В эфире телеканала "Россия 1" политик сказал,  что это не для кого не является тайной. По его словам, о причастности разведки США к наркотрафику может рассказать каждый афганец. 

Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность", — сказал дипломат.

Замир Кабулов

Напомним, что ранее газета NYT, ссылаясь на данные разведки США, заявило, что российские спецслужбы предлагают деньги за убийства американских солдат. В Белом доме заявили,  что не получали от своей разведки такой информации. 

Видео: МИД России

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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