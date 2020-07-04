МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

В России отреагировали на обвинения американских журналистов.

Американская разведка замешана в наркотрафике. Такое заявление сделай спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В эфире телеканала "Россия 1" политик сказал, что это не для кого не является тайной. По его словам, о причастности разведки США к наркотрафику может рассказать каждый афганец.

Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность", — сказал дипломат.

Замир Кабулов

Напомним, что ранее газета NYT, ссылаясь на данные разведки США, заявило, что российские спецслужбы предлагают деньги за убийства американских солдат. В Белом доме заявили, что не получали от своей разведки такой информации.

Видео: МИД России